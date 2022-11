Hilaria Baldwin iskreno o hčerki Marilú, ki jo je rodila nadomestna mama

Inštruktorica joge je tudi povedala, da obstaja veliko različnih načinov, kako postati starš. "Verjamem, da je ženska zgodovinsko gledano vzgojiteljica otrok. Če jih ne moreš ali jih nočeš vzgojiti na tradicionalen način, si ljudje jemljejo pravico soditi o tebi," je pojasnila občutke, ki jih je bila deležna ob razkritju, da se je odločila za nadomestno mamo. "Počutila sem se izobčeno, bilo me je sram," je priznala. "Ljudje niso poznali moje zgodbe, a je niti nisem želela deliti z njimi, saj so bili zelo nerazumevajoči do tega, za kar sem se odločila. To me zelo žalosti," je še dodala.

V svojem podcastu je sicer Baldwinova še priznala, da so si ob rojstvu Marilú mediji vzeli čas in napisali kar nekaj člankov o tem, ali je deklica zaradi tega sploh del družine. "Spraševali so se, ali sem to morala storiti in ali bi Marilú sploh morala obstajati," je še razkrila in dodala, da je vesela, da imata z deklico neverjeten odnos in da se pogovarjata skoraj vsak dan.