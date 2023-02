Hilaria Baldwin možu: V tem sem s tabo, Alen

Hilaria Baldwin je na Instagramu delila fotografijo z možem Alecom Baldwinom , ob njej pa zapisala: "Na današnjo noč pred 12 leti sva se spoznala. Na kakšnem potovanju sva bila in na kakšnem sva še vedno. Čustvene poti, ki mislim, da jih nihče od naju nikoli ne bi mogel predvideti. Ampak tukaj sva, še vedno stojiva, obkrožena z vsemi vami, izjemnimi ljudmi in najinimi majhnimi otroki ter skupaj. V tem sem s tabo, Alen. Tukaj sem, tukaj sva, nikoli sama," je zaključila.

Na koncu je vplivnica in inštruktorica joge zapisala, da je fotografija, ki jo je objavila, verjetno nastala leto po tem, ko sta se z zvezdnikom spoznala. Alec in Hilaria sta se poročila leta 2012, skupaj pa imata kar sedem otrok: devetletno Carmen Gabriele , sedemletnega Rafaela Thomasa , šestletnega Leonarda Angela Charlesa , štiriletnega Romea Alejandro Davida , dveletnega Eduarda Pao Lucasa , 22-mesečno Marie Lucie Victorie in trimesečno Ilario Catalino . Igralec ima s prejšnjega zakona z igralko Kim Basinger še hčer Ireland , ki trenutno pričakuje svojega prvega otroka.

Hilaria je svoj čustven zapis ob obletnici dneva, ko sta se z Alecom spoznala, objavila le mesec za tem, ko je bil Alec obtožen uboja, ker je med vajo za prizor v filmu Rust ustrelil direktorico fotografije Halyno Hutchins. V obtožnici je med drugim zapisano, da se je tragična nesreča na snemanju vesterna zgodila, ker je bil igralec med treniranjem za ravnanje s strelnim orožjem na telefonu, kasneje pa so se zgodila še številna druga nepremišljenega dejanja, ki so privedla do usodnega streljanja. V kolikor bo spoznan za krivega, ga lahko doleti zaporna kazen do 18 mesecev in globa v višini 4600 evrov.