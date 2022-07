Hilaria Baldwin o nosečnosti v poznejših letih: Moje telo se upočasnjuje

"Leta, oblačila in posledice toliko nosečnosti in otrok so nekaj, kar zagotovo čutim," je še zapisala in dodala, da ceni leta, ko je bila noseča: "Spoštujem proces, ko se telo upočasni in nato počasno okrevanje, ko se otrok rodi. Krčenje in raztezanje telesa. Zelo hvaležna sem, da sem izkusila te stvari v svojem življenju. Saj me poznate, vedno se premikam, ne glede na to, kaj nosim," je v šali zaključila 38-letnica.