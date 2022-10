Hilaria Baldwin objavila prvo družinsko fotografijo z vsemi sedmimi otroki

"Naša prva fotografija z najmlajšimi Baldwinčki! Kakšna sanjska ekipa," je ob fotografiji vseh svojih sedmih otrok zapisala Hilaria, omeniti pa ni pozabila niti Alecove najstarejše hčerke Ireland : "Ireland, pogrešamo te in te imamo radi!" Par ima poleg najmlajše članice še 2-letnega sina Eduarda Paa Lucasa , 4-letnega Romea Alejandra Davida , 6-letnega Leonarda Angela Charlesa in 7-letnega Rafaela Thomasa ter hčerki, 18-mesečno Mario Lucio Victorio in 9-letno Carmen Gabrielo .

Zvezdnica je pred dnevi na družbenem omrežju delila daljši zapis in videoposnetek, ki ga je namenila novorojenki, zapisala pa je, da si želi, da bi njena hčerka vedela, da so se je zelo veselili in jo pričakovali, da se jim pridruži. "Naša imena pomenijo 'srečni', v čast pa mi je, da lahko s tabo delim to posebno vez," je še zapisala inštruktorica joge.

Iskreno je spregovorila tudi o tem, da je utrujena in se prilagaja na nov način življenja, in dodala, da se oba z Alecom trudita, da bi bila ob novorojenki dobra starša še ostalim otrokom. Ob tem je omenila tudi veliko telesno spremembo, ki se je zgodila po rojstvu, a pripomnila, da se ji zdi, da ji še ne uspeva ujeti ravnovesja med vsem tem.