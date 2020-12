Hilaria Baldwin po kritikah glede porekla priznala, da je njeno pravo ime Hillary

Hilaria Baldwin je bila deležna številnih komentarjev in kritik na račun svojega porekla. Na Twitterju se je pred dnevi odvila prava vojna, potem ko je ena od uporabnic zapisala: ''Treba je občudovati predanost Hilarie Baldwin, ki se že deset let pretvarja, da je oseba s španskim poreklom.'' V biografiji Baldwinove soproge je zapisano, da je bila rojena na španskem otoku Majorka ter da je odraščala v Bostonu. Tudi v intervjuju za revijo Hola! je leta 2016 povedala, da se je rodila v Španiji in da bo otroke vzgajala tako, da bodo obkroženi z njenim maternim jezikom, španščino.

Hilario Baldwin so številni obtožili, da se je desetletje pretvarjala in govorila s španskim naglasom.

Oboževalci so se hitro podali na lov za resnico in odkrili, da je njeno pravo ime Hillary Hayword-Thomas ter da je odraščala v zvezdni državi Massachusetts. Nato se je na Twitterju oglasil tudi eden od njenih nekdanjih sošolcev, ki je zapisal: ''Z njo sem obiskoval srednjo šolo. Resnično prijetna oseba, kolikor se spominjam, vendar zagotovo belka iz Cambridgea.'' Spet drug sošolec je svoj spomin na šolska leta opisal tako: ''Bila je zelo prijazna in zelo resna glede svojih načrtov s standardnimi plesi. Njeno ime je bilo Hillary Hayward-Thomas in zagotovo ni govorila s španskim naglasom!'' Ena od uporabnic pa je pripela tudi fotografijo njenih staršev, kar naj bi bil dokaz, da zagotovo nima 'eksotičnih' korenin.

V televizijskih oddajah je nastopila z močnim španskim naglasom ter med enim od kuharskih šovov celo pozabila angleško poimenovanje za besedo 'kumara'. Zato so bili njeni sledilci toliko bolj šokirani, ko se je mati petih otrok spozabila in v videu na Instagramu s popolnim ameriškim naglasom komentirala objavo igralke Amy Schumer – ta je namreč na šaljiv način spregovorila o fotografiji pomanjkljivo oblečene Hilarie.

Učiteljica joge je v posnetku na Instagramu razložila, zakaj prihaja do zmede:''Pojavila so se številna vprašanja glede mojega porekla. Rojena sem v Bostonu. Del otroštva sem preživela v Bostonu, del v Španiji, moja družina, brat, starši, nečak, vsi so sedaj v Španiji in jaz sem tukaj.''V otroštvu naj bi govorila angleško in špansko, zato tudi svoje otroke vzgaja dvojezično. Pojasnila je, da oba jezika pogosto meša in da od tod izvira ena od njenih najšibkejših točk – pravilno izražanje.

Pojasnila je tudi, zakaj uporablja ime, po katerem jo pozna javnost: ''S tem imenom sta me klicala moja starša. Obe različici izhajata iz besede 'srečen', razlika med obema imenoma–Hilaria in Hillary–je samo nekaj črk, zato naj vas to ne vznemirja.'' Dodala je še, da je srečna, da jo prežemata dve različni kulturi in da je mešanica mnogih stvari.''To sem jaz, to je moje poreklo, to je moja življenjska zgodba, sem čudna mešanica vsega, ampak takšna pač sem,'' je še povedala.