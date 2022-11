Hilaria Baldwin priznala, da je obsojala pare z veliko medsebojno starostno razliko

Hilaria in Alec Baldwin imata 26 let medsebojne starostne razlike.

"Preden sem spoznala svojega moža Aleca, sem obsojala ženske in moške, ki so imeli s partnerjem veliko starostno razliko. Za moške sem menila, da iščejo mlado trapo, ki nima lastnega mnenja," je priznala Hilaria, ki se je ob takih parih spraševala tudi, kakšne namene imajo ti ljudje v resnici. "Ta mlada ženska je zagotovo mahnjena na njegov denar in ji je zanj vseeno. Čaka njegovo smrt, da mu bo pobrala denar," je razkrila svoje misli.

Mati sedmih otrok je svoje mnenje spremenila, ko je spoznala očeta svojih otrok, sedaj 64-letnega Baldwina, s katerim imata 26 let starostne razlike. "Sedaj, ko sem v tem razmerju, imajo ljudje o meni enako mnenje, kot sem ga imela sama, ko sem opazovala podobne pare. Le zakaj sem takrat tako razmišljala?" se je spraševala. "Zakaj sem bila tako obsojajoča do ljudi, ki so dobesedno našli ljubezen. Morda je njihova ljubezen res videti drugače od vaše ali od moje nekdanje predstave o tem, kako bi ta naj izgledala, a to še ne pomeni, da ni vredna," sedaj meni zvezdnica.