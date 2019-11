Hilaria Baldwin: Žal ni bila nočna mora, ampak žalostna resničnost

Po tem, ko sta slavna zakonca Alec in Hilaria Baldwin sporočila, da sta izgubila otroka, je igralčeva soproga na Instagramu delila svojo fotografijo in ob njen čustveno sporočilo, kjer se je zahvalila vsem bližnjim."Hvaležna sem svoji družini, prijateljem, doktorjem in medicinskim sestram in vsem, ki ste mi stali ob strani v tako težkem času. Ne morete si predstavljati, koliko mi to pomeni. Eno za drugim, sedaj začenjam pot zdravljenja," je zapisala 35-letnica.