Hilaria Baldwin zaradi sinove hude alergije poiskala zdravniško pomoč

''Ne glede na to, koliko otrok imaš, vedno pridejo trenutki, ki nas pretresejo, saj se nikakor ne moremo vnaprej pripraviti," je mati šestih otrok Hilaria zapisala na Instagramu in ob tem dodala fotografijo, na kateri s sinom Eduardom v naročju sedi v zdravniški ordinaciji ali celo v bolnišnici.

37-letna Hilaria Baldwin s svojimi oboževalci in sledilci na družbenih omrežjih deli veliko podrobnosti iz zasebnega življenja. In tudi tokrat ni bilo nič drugače, ko je delila svojo neprijetno izkušnjo, ki jo je doživela, ko se je bala za sinovo zdravje. Med drugim je povedala, da je bil to "eden tistih grozljivih trenutkov, ki se jih starš boji".

Zahvalila se je tudi zdravnikom, medicinskim sestram in ostalim zdravstvenim delavcem, ki so ji priskočili na pomoč, in izrazila hvaležnost, da je lahko tako hitro ukrepala. Za konec se je še raznežila in svojemu sinu sporočila, da ga ima rada.

Alec in Hilaria sta se poročila leta 2012. Slavna zakonca sta se septembra lani razveselila sina Eduarda "Eduja" Paa Lucasa, marca letos pa sta javnosti predstavila hčerko Lucio. 62-letni igralec Alec in 37-letna Hilaria imata poleg Eduarda in Lucie še 3-letnega Romea Alejandra Davida, 4-letnega Leonarda Angela Charlesa, Rafaela Thomasa, ki bo naslednji mesec dopolnil šest let, in 7-letno hčerko Carmen Gabrielo. Alec ima iz prejšnjega zakona z igralko Kim Basinger še 25-letno hčerIreland.