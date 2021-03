Hilaria in Alec Baldwin dobila že šestega otroka

Alec in Hilaria Baldwin sta se razveselila že šestega otroka, poroča portal People . Hilaria Baldwin je na Instagramu objavila fotografijo svojih otrok, na kateri se je pridružil tudi novorojenček ali novorojenčica. Mamica je fotografijo pospremila s številko ''7'' in simbolom za ljubezen, rdečim srcem, ter dopisala, da je fotografijo posnel njen mož Alec.

Spomnimo, da sta se slavna zakonca septembra lani razveselila sina Eduarda ''Eduja'' Paa Lucasa. 62-letni igralec Alec in 37-letna Hilaria imata poleg Eduarda še dve leti in pol starega Romea Alejandra Davida, 4-letnega Leonarda Angela Charlesa, pet let in pol starega Rafaela Thomasa in 7-letno hčerko Carmen Gabrielo. Alec ima iz prejšnjega zakona z igralko Kim Basinger še 25-letno hčerIreland.