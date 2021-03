Hilaria in Alec Baldwin hčerko dobila s pomočjo nadomestne matere

Slavni igralec in inštruktorica joge o rojstvu hčerkice nista delila še nobenih podrobnosti. Potem ko so se na Instagramu vsuli negativni komentarji, je Alec stopil v bran svoji ženi.

"Kdo je mama? Ni bila noseča. Rodila je pred šestimi meseci," se je glasil eden od očitkov, na katerega je 62-letni igralec odgovoril: "Utihni in brigaj se zase." Medtem ko so se nekateri močno obregnili ob dekličino rojstvo, pa je nekdo komentiral: "Rad bi vedel, zakaj so ljudje tako zlobni."

"Ne mine dan, ko ne bi žalovala za hčerko. Ko sem ugotovila, da je najin otrok umrl, sem otrokom rekla, da bo njihova sestra prišla, a takrat še ni bil čas za to. Nikoli je ne bo nič nadomestilo ...je začela daljši zapis ter med drugim omenila, da so otroci včasih pogumnejši od svojih staršev. V življenju se srečujemo z vzponi in padci in ne preostane nam drugega, kot da sprejmemo takšne ali drugačne izzive, ki nam jih ponuja življenje. V nadaljevanju je še zapisala:

"Spoznala sem, da so najini otroci pogosto pametnejši od naju (z možem) in njihova modrost naju je vodila. Naš 'mavrični dojenček' Edu (dojenček, ki pride na svet po izgubi otroka, op. a.) je pravi blagoslov. Presrečni smo, tako srečni smo, da ga imamo. Živimo vsak dan, povezani in hvaležni smo za vse prav posebne angele, ki so pomagali Lucii priti na svet. María Lucía Victoria in Eduardo Pau Lucas: najina dojenčka, ki v naše življenje prinašata svetlobo. Skorajda kot dvojčka, zelo vaju imamo radi."