Hilaria vrača udarec: Zakaj me spremljate, če vam ni všeč, kar vidite?

Zvezdnica, ki se je z možem Alecom Baldwinom sina Eduarda razveselila 8. septembra, je še pojasnila, da njen profil na Instagramu spremljajo tudi njena družina in prijatelji, s katerimi tako '' ostajajo v stikih ''.

" Tu in tam bom objavila, kako se imamo. Če mi boste v komentar narekovali, kako veliko oziroma kako malo naj objavljam in če bom slučajno videla to sporočilo, vas bom samo blokirala. " je bila jasna Hilaria. " Ne zanimajo me ta mnenja. Pet otrok, mi smo srečni, zdravi, povezani, utrujeni, zaposleni, ampak blagoslovljeni. Delček sekunde, ki je potreben, da posnamem sliko ali jo objavim sem, v našo skupnost, ki smo jo gradili leta, je nekaj, v čemer uživam. "

Hilaria Baldwin je s svojimi sledilci na Instagramu želela razčistiti, da bo na svojem profilu objavljala izključno vsebino, ki je njen po godu, in da ji nihče ne bo solil pamet, kaj lahko objavi in česar ne.

"Še posebej zdaj, med covidom, ko bodo le tako spoznali Eda. Ozrem se nazaj na te slike in se vedno z veseljem ustavim in dokumentiram. Tega nikoli ne obžalujem. Ko vidim negativen komentar, se vedno vprašam ... zakaj me spremljate, če vam ni všeč, kar vidite? Zdaj pa nazaj k svoji družini," je zaključila.

Pri tem ji ob strani seveda stoji njen mož, ki jo stoodstotno podpira. 62-letni zvezdnik serije30 Rock je pod ženino objavo zapisal, da je ponosen, da je to delila z javnostjo in da o vsebini, ki jo ima na profilu, odloča le ona, ki najbolje ve, kako postaviti zid med javnim in zasebnim življenjem.