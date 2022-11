Hilary Aaronu v slovo: 'Najstniška različica mene te je globoko ljubila'

Poročali smo, da so 34-letnega Aarona Carterja v soboto dopoldne našli mrtvega v kopalni kadi v njegovi hiši v Lancastru v Kaliforniji. "Za Aarona – zares mi je žal, da je bilo zate življenje tako težko, da si se moral boriti z njim – pred celim svetom," je 35-letna Hilary Duff začela svoj zapis na Instagramu. Nato pa se je spomnila njune skupne preteklosti: "Imel si šarm, ki je bil tako zelo živahen ... oh, kako globoko te je ljubila najstniška različica mene."

Aaron in Hilary sta se začela sestajati leta 2000, ko je bila ona še otroška pevka, on pa nadobudni raper. Njuno burno razmerje je trajalo tri leta, vmes sta ga večkrat prekinila in se nato spet pobotala, vmes pa so Aarona pogosto povezovali z Lindsay Lohan.

"S Hilary sem se začel sestajati na svoj 13. rojstni dan. Po letu in pol pa sem se začel nekoliko dolgočasiti in se sestajati z Lindsay," je leta 2005 priznal v intervjuju za CNBC. Zaradi Aarona sta se najstniški zveznici tudi javno sprli, toda Aaron je v letih, ki so sledila, javno izrekal ljubezen samo Hilary.