Hilary Duff bo zaigrala v nadaljevanju serije Kako sem spoznal vajino mamo

Nekdanja najstniška zvezdnica Hilary Duff bo v novi seriji z naslovom Kako sem spoznala tvojega očeta zaigrala Sophie , ki bo svojemu sinu pripovedovala zgodbe o tem, kako je spoznala njegovega očeta ter obujala spomine na zmenke, ki so jih doživeli ona in njeni prijatelji. Pripovedovalno dogajanje bo postavljeno v prihodnost, spomini, ki jih bo Sophie obujala, pa bodo iz leta 2021.

Humoristična nanizanka z Duffovo v glavni vlogi bo nadaljevanje uspešnice Kako sem spoznal vajino mamo, ki se je od leta 2005 do 2014 predvajala na ameriški televiziji CBS, spremljali pa smo jo tudi na Kanalu A. V njej je Ted Mosby (Josh Radnor) svojima otrokoma pripovedoval, kako je spoznal njuno mamo in jima pri tem opisal vse pretekle zmenke in dogodivščine, ki jih je doživel skupaj z njegovimi prijatelji: ženskarjem Barneyjem(Neil Patrick Harris), ambiciozno Robin(Cobie Smulders) in ljubezenskim parom Marshallom(Jason Segel) in Lily(Alyson Hannigan). Uspešnica je imela inovativno strukturo prehajanja med različnimi časovnimi dogajanji in tkanja dolgoletnih internih šal med prijatelji.

Duffova, ki bo serijo tudi producirala, je v sporočilu za javnost povedala:"Kot velika oboževalka Kako sem spoznal vajino mamo sem počaščena in hkrati nekoliko nervozna, da mi bosta Carter in Craig zaupala nadaljevanje svojega otroka."Carter Bays in Craig Thomas sta bila soustvarjalca izvirne serije, ki bosta nadaljevanje producirala skupaj z Duffovo.

Scenarij bosta napisala Isaac Aptaker in Elizabeth Berger, producenta nanizanke To smo mi ter romantične drame Z ljubeznijo, Simon. Hilary Duff je navdušeno sporočila, da se sodelovanja z Aptakerjem in Bergerjevo zelo veseli, saj bo lahko prisostvovala njuni genialnost. "Zavedam se, da moram zapolniti velike čevlje,"je še dodala.