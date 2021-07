Hilary Duff delila intimne fotografije poroda na domu

Pred štirimi meseci smo poročali, da sta se ameriška zvezdnica Hilary Duff in njen mož Matthew Koma razveselila hčerkice Mae James Bair , sedaj pa je zvezdnica razkrila, da je hčerko rodila kar doma, obkrožena z družino in medicinskim osebjem. Pod galerijo fotografiji je zapisala, da je končno pripravljena deliti intimni trenutek s svojimi oboževalci.

Duff je v objavi zapisala, da je bil za dobro počutje med porodom ključen njen sistem podpore, ki so ga med drugim sestavljali njen mož in mama: "Moj dragi je bil najbolj miren človek v sobi. Mama je poskrbela za vse prigrizke in nestrpno čakala, da spozna novo vnukinjo." Pevka je poudarila, da ji je bilo zelo pomembno, da so v času poroda ljudje skrbno pazili na njena druga dva otroka.

"Roditi otroka je zelo naporno," je nadaljevala in poudarila, da so zahtevni vsi elementi tega raznolikega procesa, od carskega reza v bolnišnici ali poroda na domu pa vse do dojenja in seveda vzgoje: "To je čarobno in čudežno potovanje!" Na koncu objave je Duff virtualno nazdravila vsem mamam in zapisala: "Vsak dan premikate gore."