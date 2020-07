Hilary Duff delila počitniško fotografijo: Nikoli nimam časa za sprostitev

"To se nikoli ne zgodi," je zapisala 32-letna igralka Hilary Duff na Instagramu pod fotografijo, na kateri leži na napihljivi blazini, v rokah pa drži knjigo. "Če bi lahko ustavila begajoče misli o koncu sveta, se nehala ukvarjati z neredom in štetjem koščkov sadja, zelenjave ter kozarcev vode, ki sta jih danes spila moja otroka, bi bilo še toliko boljše!"

Pevko, ki je mama osemletnemu Lucu in enoletniBanks, so sledilci pod objavo na družbenem omrežju podprli in dodali, da razumejo, kaj želi povedati. Eden od sledilcev je zapisal: "Čutim te. Imam pet otrok in hiša je v neredu, hkrati pa se zaradi celotne svetovne situacije počutim utesnjeno."

Spet drugi oboževalec pa je dodal: "Boljše se počutim, ko vidim, da se tudi sama ukvarjaš z nenavadnimi mislimi in si vsak trenutek v pogonu, hkrati pa si težko najdeš čas zase. To doživljam vsak dan in sploh nimam otrok! Želim veliko ljubezni."