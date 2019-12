Hilary Duff je poročena

Hilary Duff in Matthew Komasta se poročila na svojem domu v Los Angelesu, poroča portal TMZ.

Vir blizu mladoporočencev je za omenjeni medij povedal, da so bili njuni prijatelji in družinski člani v soboto k njima domov povabljeni na poroko. Med drugim so povedali, da je poroka potekala na dvorišču in da je bila zelo intimna.

Hilary in 32-letni pevec Matt sta se po treh letih zveze zaročila maja. Lani oktobra sta se razveselila rojstva hčerke, ki sta jo poimenovala Banks. 32-letna igralka pa ima z nekdanjim možem Mikeom Comriejem še sedemletnega sina Luco.

Hilary ima pred seboj naporno leto. Potem ko je zaslovela s svojo vlogo v najstniški komični televizijski seriji Lizzie McGuire, ki so jo snemali med letoma 2001 in 2004, se nadaljevanka z novimi epizodami vrača na male zaslone z zgodbami o Lizzie v svojih tridesetih. Zvezdnica tako ostaja osrednja igralka.