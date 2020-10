Hilary Duff lika, ki je zaznamoval njeno igralsko pot, ne prezira več

Igralka, ki je tri leta preživela v vlogi Lizzie McGuire, je priznala, da je lik, ki je začrtal njeno igralsko pot, nekoč naravnost sovražila. Zdaj ko uživa v materinski vlogi, pa je ugotovila, da se svoje igralske preteklosti ne sramuje več. Pravi, da je ponosna na to, kar je dosegla, saj jo je to pripeljalo do življenja, ki ga živi danes.

Čeprav se generacija, ki je spremljala dogodivščine Lizzie McGuire, teh televizijskih trenutkov z veseljem spominja, pa istih občutkov ne deli igralka, ki je lik upodobila. Hilary Duffna ta čas gleda kot na obdobje izolacije in številnih pritiskov biti vzornica brez napake. 33-letna igralka je komaj vstopila v najstniška leta, ko se je prelevila v priljubljeno dekle. Pisalo se je leto 2001, ko se je pojavila pred kamerami, in čeprav se njena družina ni nikoli zanašala na njene zaslužke, je kot članica Disneyjeve ekipe trdo garala. Duffova se je šolala od doma, njena mama pa je bila stroga na vseh področjih njenega življenja. Ko so jo povprašali o tem, ali je kdaj skrenila z začrtane poti, je jasno odgovorila z – da.

icon-expand Hilary Duff se je po skoraj 20 letih končno sprijaznila z vlogo, na katero v preteklosti ni bila ravno ponosna. FOTO: AP

''Ne mislite, da se nisem izmuznila in šla na zabavo, na kateri je bil alkohol. Zagotovo sem počela tudi te stvari,'' je povedala za eno od ameriških revij. Vendar je hitro dodala še, da je zmeraj bila oseba, ki zna krmariti med prepovedanim in dovoljenim. Tako je imela dobro razvit občutek, kako stvari izpeljati, ne da bi se osmešila. Serija, v kateri je imela glavno vlogo, se je na zaslonih obdržala tri sezone. Potem se je borila s številnimi napadi igralskih kolegic, imela pa je tudi nekaj težav z odnosom do hrane. Priznala je, da so producenti zahtevali, da se znova in znova pojavlja v vlogah, ki so podobne tisti iz serije. Pri 24 letih je postala mama in se tako soočila še z enim izzivom:''Čutim, da sem bila takrat resnično pripravljena postati mati. Vsi so govorili, da sem otrok, ki bo imel otroka, sama pa sem se počutila, da sem v življenju storila že toliko, da sem končno pripravljena za nekaj več, nekaj, kar bo del moje zasebnosti. Zdaj lahko priznam, da je bilo to obdobje tisto, v katerem sem se počutila najbolj osamljeno.''

