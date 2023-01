Hilary Duff o odnosu z nekdanjim partnerjem in njegovo ženo: Ves čas se družimo

Hilary Duff in Nicole Richie nista tipični nekdanja punca in sedanja žena. Zvezdnici namreč nimata skupne le zveze z Joelom Maddnom, obe sta tudi ljubiteljici vina, ob katerem se pogosto podružita. Kot je pred kratkim v oddaji Andyja Cohena povedala pevka in igralka, sta para v dobrih odnosih in se pogosto družita, kot je še razkrila, pa so tudi sosedje.

Igralka in pevka Hilary Duff je pred dnevi gostovala v pogovorni oddaji voditelja Andyja Cohena, kjer so imeli tudi gledalci priložnost postaviti nekaj vprašanj. Eden izmed njih je tako spomnil, da je 35-letnica februarja 2022 na družbenem omrežju objavila fotografijo, na kateri sta poleg nje in njenega moža Matthewa Kome še njen nekdanji partner Joel Madden in njegova žena Nicole Richie, zanimala pa ga je predvsem dinamika med paroma.

Zvezdnica je odgovorila, da je bila fotografija posneta med večerjo, kjer so se jim pridružili tudi basist skupine Fall Out Boy Pete Wentz in njegovo dolgoletno dekle Meagan Camper ter glasbeni producent Josh Abraham in njegovo dekle Gina Abraham, njej pa se takšno druženje z nekdanjim partnerjem ni zdelo prav nič čudno. Mati treh otrok je Cohenu priznala, da ima dober odnos celo z družino nekdanjega partnerja. "Smo sosedje in se v bistvu ves čas družimo. Pravkar sem bila na njihovem dovozu, kjer sem potrobila Nicole, naj pride na kozarec vina k nama," je povedala pevka, a Richiejeva ni uspela, saj je šla zgodaj spat. Dodala je, da skupaj hodijo tudi v hribe in jim je skupaj prav lepo.

