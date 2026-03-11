Hilary Duff o odtujenih družinskih odnosih: To je uničujoče

Igralka in glasbenica Hilary Duff je v nedavni epizodi podkasta On Purpose With Jay Shetty iskreno spregovorila o odtujenih odnosih s svojo mamo in očetom. 38-letnica je o zapletenih družinskih vezeh napisala pesem The Optimist, zanjo pa dejala: "Mislim, da je zelo ranljivo in odprto govoriti o tem, kako je biti v družini, kjer starša nista skupaj in nimaš odnosov z obema staršema."

Hilary Duff FOTO: AP

Priznala je: "To je uničujoče. Ni pomembno, koliko si star, želiš, da tvoji starši čutijo, da jim je mar zate. In velik del mojega obstoja se ni tako počutil. Ne vem, če je to resnica, ampak takšen je občutek." Zvezdnica je razkrila, da je predvsem njen odnos z očetom tisti, ki je napet. "Z očetom nisva ravno v dobrem odnosu in se ne pogovarjava pogosto. Mislim, da je res težko, če se družina zelo dramatično razpade. Včasih je težko najti pot nazaj – nekateri ljudje si to želijo, nekateri pa ne."

V zadnjem obdobju se je zapletlo tudi pri odnosu s sestro Haylie Duff, je še povedala zvezdnica. "V odrasli dobi srečujem vedno več ljudi, ki imajo to izkušnjo. In čeprav je boleče deliti to, sem se ob odločitvi za snemanje te plošče lahko pogovarjala le o stvareh, ki sem jih prestala. Po desetih letih ne bi bilo nobenega smisla snemati plošče, razen da se soočim s tem, kako je bilo. To je torej moja resnica," je povedala Duff, ki je o tem napisala pesem We Don't Talk.