Tuja scena

Hilary Duff o odtujenih družinskih odnosih: To je uničujoče

Los Angeles, 11. 03. 2026 06.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Hilary Duff

Da ima vsaka družina svoje težave, potrjuje tudi zvezdnica Hilary Duff, ki je na novem albumu spregovorila tako o odtujenem odnosu s staršema kot težavah s sestro. "V odrasli dobi srečujem vedno več ljudi, ki imajo to izkušnjo. In čeprav je boleče deliti to, sem se ob odločitvi za snemanje te plošče lahko pogovarjala le o stvareh, ki sem jih prestala," je med drugim povedala.

Igralka in glasbenica Hilary Duff je v nedavni epizodi podkasta On Purpose With Jay Shetty iskreno spregovorila o odtujenih odnosih s svojo mamo in očetom. 38-letnica je o zapletenih družinskih vezeh napisala pesem The Optimist, zanjo pa dejala: "Mislim, da je zelo ranljivo in odprto govoriti o tem, kako je biti v družini, kjer starša nista skupaj in nimaš odnosov z obema staršema."

Hilary Duff
FOTO: AP

Priznala je: "To je uničujoče. Ni pomembno, koliko si star, želiš, da tvoji starši čutijo, da jim je mar zate. In velik del mojega obstoja se ni tako počutil. Ne vem, če je to resnica, ampak takšen je občutek." Zvezdnica je razkrila, da je predvsem njen odnos z očetom tisti, ki je napet. "Z očetom nisva ravno v dobrem odnosu in se ne pogovarjava pogosto. Mislim, da je res težko, če se družina zelo dramatično razpade. Včasih je težko najti pot nazaj – nekateri ljudje si to želijo, nekateri pa ne."

Preberi še Zvezdnica po skoraj 20 letih zopet na svetovno turnejo

V zadnjem obdobju se je zapletlo tudi pri odnosu s sestro Haylie Duff, je še povedala zvezdnica. "V odrasli dobi srečujem vedno več ljudi, ki imajo to izkušnjo. In čeprav je boleče deliti to, sem se ob odločitvi za snemanje te plošče lahko pogovarjala le o stvareh, ki sem jih prestala. Po desetih letih ne bi bilo nobenega smisla snemati plošče, razen da se soočim s tem, kako je bilo. To je torej moja resnica," je povedala Duff, ki je o tem napisala pesem We Don't Talk.

Razlagalnik

Hilary Duff je ameriška igralka in pevka, ki se je prvič proslavila v zgodnjih 2000-ih z glavno vlogo v Disneyjevi seriji 'Lizzie McGuire'. Kasneje je uspešno nadaljevala kariero v glasbi, izdala več studijskih albumov in igrala v številnih filmih ter televizijskih serijah, vključno z nedavno serijo 'How I Met Your Father'.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Hilary Duff družina stiki

