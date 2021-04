Hilary Duff objavila prvo fotografijo novorojenke

"Večina ljudi to objavi prvi dan (na dan rojstva, op. a.) ... toda ti si tretji otrok Mae Mae .... tako da se to dogaja 7. dan ... Zelo te imamo radi ...." je ponosna mamica Hilary Duff zapisala na priljubljenem družbenem omrežju Instagram, ob tem pa delila prikupno črno-belo fotografijo svoje novorojenke. Na fotografiji je priložila tudi listek, na katerem so zbrani podatki ob dekličinem rojstvu. Mae, katere polno ime je Mae James Bair, je ob rojstvu tehtala 3,5 kilograma in bila velika 50 centimetrov.