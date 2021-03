Hilary Duff organizirali nepozabno zabavo pred prihodom dojenčka

Hilary Duff, ki pričakuje tretjega otroka, so prijatelji in družina pripravili nepozabno zabavo pred prihodom novega člana ali članice družine. 33-letnica je na družbenih omrežjih delila fotoutrinke in se v daljšem zapisu zahvalila, ker so ji pričarali nepozaben dan.

Noseča Hilary Duff odšteva dneve do poroda. FOTO: Profimedia Hilary Duff in Matthew Komaže odštevata dneve, ko se bo njuna družina povečala. Slavni nosečnici so pripravili nepričakovano zabavo pred prihodom novorojenčka. 33-letnica se je oglasila na Instagramu, kjer se je zahvalila za "najbolj poseben dan". "V teh časih resnično nisem načrtovala takšne zabave za tretjega dojenčka, vendar ste našli način, da ste vse prisilili v testiranje (smeh), in dan je bil resnično tako sproščujoč," je svojo srečo delila s sovjimi oboževalci in sledilci na družbenih omrežjih. "Preživela sem kakovosten čas s številnimi prijatelji iz Los Angelesa, ki jih zelo dolgo nisem mogla videti na kupu, globoko sem pogrešala vse moje zaupnice, ki živijo daleč stran. Obožujem vse te ženske." Za konec se jim je še zahvalila, ker so ob njej v dobrem in slabem oziroma, kot se sama izrazila, so z njo v obdobju, ko je suha in debela. Ter da bo ob spoznanju, da prihaja tretji otrok, potrebovala pomoč. 33-letna zvezdnica je oktobra lani sporočila veselo novico, da se bo družina povečala še za enega člana. "Rastemo! Večinoma jaz ..." je na Instagramu ob videoposnetku zapisala Hilary Duff. Družbo ji dela mož Matthew Koma, ki jo drži za nosečniški trebušček. Zakonca imata skupaj že dveletno hčerko Banks, igralka pa ima še osemletnega sina Luco iz zakona z Mikom Comriejem.