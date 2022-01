Hilary Duff pod plazom kritik: 3-letna hči med vožnjo ne sedi na otroškem sedežu

Hilary Duff in Molly Bernard

33-letna igralka Molly Bernard, soigralka Duffove v televizijski seriji Younger in botra njene 3-letne hčerke Banks, je sporni posnetek delila na svojem profilu na Instagramu. Na objavljenem videu lahko vidimo, kako mala Banks sedi poleg igralke na zadnjem sedežu, ne da bi bila pri tem ustrezno pripeta z varnostnim pasom, niti ni videti, da bi sedela na otroškem sedežu.

V Kaliforniji, kjer prebivata zakonca Duff in Koma, zakon določa, da morajo otroci, mlajši od osmih let, med vožnjo sedeti na zadnjem sedežu, in sicer na avtomobilskem sedežu ali jahaču.

Eden od zaskrbljenih sledilcev, ki je objavil več komentarjev, je med drugim zapisal: "Vse vas imam rad, toda ko vidim Banks, ki ni na avtomobilskem sedežu, se mi srčni utrip pospeši."