Hilary Duff pojasnila, zakaj je pojedla placento

Duffova je za revijo People nedavno spregovorila o materinstvu in spremljajočih dogodkih, kot so dojenje v javnosti, črpanje mleka v lepotnem salonu, nespečnosti, nenavadnem vzdevku 'strugglebunny' (bojni zajček), ki ga je nadela svoji novorojenki in ob tem povedala: ''Zdaj sva skupaj že dva meseca, in čeprav precej pogosto jokaš in kričiš, si vredna vsake minute nespečnosti.'' Razložila je tudi, zakaj je pojedla placento, čeprav se ji je pred časom že misel na to zdela naravnost odbijajoča.

''Brala sem o teorijah, ki so zagovarjale uživanje posteljice oziroma placente. Povsod sem zasledila, da preprečuje poporodno depresijo in ustavi poporodno krvavitev ... To me je prepričalo, da sem jo tudi sama zaužila,'' je dejala 31-letnica in nadaljevala, ''to je bil najboljši smuti, kar sem jih kdaj poskusila.'' Pevka je priznala, da se je po zaužitju placente počutila odlično in da namesto protibolečinskih tablet še zdaj jemlje njene ostanke v obliki ledenih kock.