Hilary Duff: Ponosna sem na svoje telo

Poudarila je še, da je pomembno, da njeni trije otroci vedo, da je duševno zdravje pomembnejše od našega zunanjega videza. "Na vso moč se trudimo, da bi ostali v formi in bili videti kar najbolje. Hodimo na nego obraza in botoks. Uredimo in pobarvamo si lase, obrvi, naredimo umetne trepalnice in vse to sr****. Ampak jaz želim izboljševati svojo notranjost. To je pomemben del telesa." Pojasnila je, da je svojemu sinu dejala, da je skrb za duševno zdravje pomembna, zato so mu terapije vedno na voljo, če jih bo potreboval.

Hilary, ki igra v seriji Kako sem spoznala tvojega očeta, je fotografije, objavljene v reviji, objavila tudi na svojem profilu na Instagramu, kjer je celotno izkušnjo opisala kot zastrašujočo. "Vedela sem, da me bo to prestrašilo. Uredništvo Women's Healtha je priredilo čudovito fotografiranje s samimi ženskami in v resnici sem se imela super. Počutila sem se močno in lepo. Smejala sem se, ko sem se postavljala v določene drže brez svojih hlač z visokim pasom in kakšnega prevelikega kosa oblačila, ki ga po navadi nosim. Hvala vsem, ki so naredili ta dan običajen ter me spodbujali s komplimenti in ljubeznijo," je zapisala.