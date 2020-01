Hilary Duff: Pred drugim porodom sem se počutila krivo

32-letna Hilary Duff je za portal PureWowspregovorila o svojih strahovih, ki jih je imela pred drugim porodom. Skrbelo jo je, da bi se njen 7-letni sin Luca , ki ga je imela z nekdanjim partnerjem Mikom Comriejem , počutil zapostavljenega: "Preden sem drugič rodila, sem se počutila krivo. Dolgo časa sva bila samo midva s sinom in ko sem mu sporočila novico, je zaskrbljeno spraševal, zakaj sem to storila. Bila sem žalostna."

Hilary Duff in Matthew Koma sta se poročila leta 2019.

"Spraševala sem se, kako naj naredim korak nazaj? Bilo je prepozno. Med nosečnostjo je vsaka stvar še bolj dramatična." Skupaj z Matthewom Komo, s katerim sta se zaljubila na snemanju serije Younger, sta prvega skupnega otroka dobila leto pred poroko.

Na srečo se je Lucov odnos do svoje mlajše sestre ob njenem rojstvu oktobra 2018 spremenil."Po porodu je prišel k meni. Imel je presenečen obraz. Ker je moral kihniti, je hitro stekel iz sobe, saj ni želel bakterij prenesti nanjo," je Hilary opisala prvo srečanje brata in sestre v porodnišnici in v tistem trenutku je vedela, da bo vse v redu.

Ob praznovanju prvega rojstnega dne majhne Banks je zvezdnica povedala: "Banks, kakšno leto! Mamo si znova naredila mamo, očeta spet očeta (najboljšega), Luca pa je postal brat. Si zabavna in smešna, pogumna in prikupna, pred enim letom smo tako postali štirje."