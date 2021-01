Hilary Duff prepričana, da se ji je zaradi premnogih testov na koronavirus vnelo oko

"Ni povsem jasno, kako naj bi test, pri katerem se bris odvzame iz nosa, povzročil vnetje očesa," je za Yahoo Entertainement pojasnil dr. Dara Kass . Novinarji so ga namreč prosili za pojasnilo, ali lahko testi povzročijo vnetje očesa, saj to trdi Hilary Duff, ameriška igralka in pevka, ki je zaradi snemanja serije testirana vsak dan. "To se zdi zelo malo verjetno," je še dodal Kass.

"Oko me je začelo močno boleti, poleg tega je bilo na videz zelo čudno. Zato sem se odpravila na urgenco," je na Instagramu zapisala Duffova in dodala, da se ji zdi, da je vnetje povzročilo nenehno testiranje na novi koronavirus.

"Testi so sterilni, brise izvajajo usposobljeni medicinske sestre in tehniki. Malo verjetno je, da bi bris iz nosa povzročil okužbo oči," je še pristavil oftalmolog in univerzitetni profesor dr. Brian Toy.

Hilary, ki je bila novembra v karanteni zaradi stika z okuženim, je podrobnosti vnetega očesa delila na Instagramu. Povedala je, da je morala zaradi vnetja na urgenco in da je tam dobila antibiotike ter kapljice, ki naj bi pomagale odpraviti težavo. Dr. Kass je zaYahoo Entertainement potrdil, da antibiotike prepišejo v primeru vnetja, ki ga je povzročila bakterija ali huda alergija. Poudarja, da je logika vnetega očesa po testu preprosto zgrešena in nima smisla: "Večja verjetnost je, da se je dotaknila umazane površine in si nato pomencala oko. Imamo izjemno usposobljeno zdravstveno osebje in vsi testi so sterilni. Milijon razlogov je, kako bi se ji lahko vnelo oko."