Hilary Duff pričakuje četrtega otroka

Na praznični voščilnici zvezdnica pozira s celotno družino – z možem Matthewem Komo, njunima dvema otrokoma, 5-letno hčerko Banks in 2-letno Mae, ter z 11-letnim sinom Lucom, ki ga ima Hilary z nekdanjim možem Mikom Comriejem. Pod objavo, ki jo je 36-letna igralka naslovila s: "Presenečenje, presenečenje," so ji čestitali številni zvezdniki, med drugim Alyson Stoner, Lucy Hale, Ashley Benson in Mandy Moore.

Duffova je junija za Shape dejala, da je pri njej doma veliko nereda in norosti. "Všeč mi je pritisk, ko pomislim: 'Kako za vraga bomo preživeli ta dan?' In ko si na koncu dneva rečeš: 'Ne vem, kako so vsi v postelji, siti in srečni po vseh stvareh, ki smo jih morali narediti danes.'" V šali je dodala, da je res dobra v tem, da je razočarana nad vzgojo svojih otrok. "Naravnan si tako, da misliš, da imaš vse odgovore in zmožnosti, vendar smo še vedno samo človeška bitja."