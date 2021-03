Hilary Duff rodila deklico

Hilary Duff je z oboževalci na Instagramu najprej delila fotografijo svoje dve leti in pol stare hčerke Banks Violet, ki pozira v kadi, v objavo pa je med drugim zapisala: "Sem starejša sestra." Na zelo subtilen način je tako dala vedeti, da je že rodila. Pod njeno objavo so se hitro vsuli komentarji, v katerih so njeni sledilci in oboževalci izrazili ugibanja, ali je Hilary že rodila. No, malo jih je pustila v negotovosti, kasneje pa je razrešila skrivnost in naznanila veselo novico.