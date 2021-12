Hilary Duff s pomenljivim zapisom sprožila govorice o nosečnosti

Hilary Duff in Matthew Koma

Na sliki v vrsti za parom res sedi Jenkins, ki poleg zaščitne maske nosi tudi bejzbolsko kapo, zaradi česar so sledilci glasbenika ob prvem pogledu na fotografijo zlahka zgrešili.

"Odhajamo za nekaj časa ... mi trije," je 34-letna Hilary Duff pospremila objavljeno fotografijo, na kateri z zaščitno masko pozira na sedežu letala, ob njej pa sedi njen mož. Številni oboževalci so začeli ugibati, da je tretja oseba, o kateri govori, še en dojenček – a po mnenju njenega moža to ne drži.

Matthew Koma je ovrgel teorije, da je njegova žena Hilary Duff spet noseča, potem ko so oboževalci o tem debatirali v komentarjih pod igralkino objavo na Instagramu.

Koma je nesporazum kasneje ublažil tako, da je na svojem profilu na Instagramu objavil črno-belo fotografijo s Hilary in jo pospremil z besedami: "Samo mi trije (Stephanova različica)."

"Da še malce spodbudiš to namigovanje o nosečnosti (smeh)," je njegovo objavo komentiral eden od sledilcev.

Zaljubljenca sta se drugega otroka, deklice Mae James, razveselila marca. Zvezdnica je julija delila precej intimne fotografije svojega poroda doma (rodila je v vodi) in o porodu zapisala: "To je čarobno in čudežno potovanje!"

Duffova je v objavi zapisala, da je bil za dobro počutje med porodom ključen njen podporni sistem, ki ga je med drugimi sestavljal tudi njen mož: "Moj dragi je bil najmirnejši človek v sobi."

Hilary ima iz prvega zakona z Mikom Comriejem 9-letnega sina Luco, z Matthewom, s katerim sta zakon sklenila leta 2019, pa ima poleg novorojenke Mae še triletno hčerko Banks.