Hilary Duff sporočila veselo novico: pričakuje tretjega otroka

Zaljubljenca sta se decembra leta 2019 poročila na svojem domu v Los Angelesu. "Slovesnost se je začela ob sončnem zahodu in poročila sta se kar v hiši. Ko se je slovesnost končala, so se gostje še naprej zabavali. Sprejem je bil v belem šotoru na dvorišču," je za portal People leta 2019 povedal anonimen vir. Na poroki so bili prisotni le družina in najbližji prijatelji.