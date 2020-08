Hilary Duff v kopalkah pokazala izjemne rezultate hujšanja

Ameriška zvezdnica Hilary Duffje dokazala, da sta močna volja in trud slej kot prej poplačana. Zvezdnica se je v času karantene več gibala in si prilagodila tudi jedilnik prehranjevanja. Pri izgubi kilogramov in preoblikovanju telesa ji je pomagal tudi trener slavnih Erik Young.

32-letnica je na Instagramu, kjer ima več kot 15,3 milijona sledilcev, delila novo fotografijo, na kateri pozira v dvodelnih kopalkah, in pokazala izjemne rezultate ter izklesane trebušne mišice.

"S svojim trenerjem Erikom še vedno preračunavam makrohranila (beljakovine, maščobe in ogljikovi hidrati, op. a.) in to mi resnično pomaga, da ostajam vitka tudi, ko jem kruh, čokolado in pijem vino! Rada imam svojo družino pri fitnes programu New Body in sem hvaležna, da sem našla tisto, kar mi ustreza. Vem, da je v karanteni še posebej težko vztrajati in najti, kar je za vas normalno, vendar resnično upam, da si boste vzeli vsak dan vsaj 30 minut zase, da boste ob tem ostali zbrani. Počnite vse tisto, kar vam dobro dene, pa tudi če to ni povezano s hrano in fitnesom."