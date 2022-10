Hilary Swank noseča pri 48 letih, ker prej ni bila v pravem razmerju

"Imela sem kariero in nisem bila v pravem razmerju. Pred štirimi leti so se poklopili vsi elementi," je v intervjuju za Extra o odločitvi, da je prvič noseča pri 48 letih, dejala Hilary Swank. "To je nekaj, o čemer sem razmišljala že kot deklica. To sem imela v mislih, zato je lepo, da sem tukaj in noseča." Povedala je še, da se trenutno po obdobju jutranjih slabosti počuti bolje. "Prijatelji mi rečejo, da je tako, ko imaš dvojčke – podvojijo hormone, slabost in vse drugo."