Hilary Swank po prvem porodu: Mogoče bi lahko prej imela otroke

"Sem drugačen mati, kot bi bila pri štiridesetih. Sem veliko bolj potrpežljiva. Sem veliko bolj razumevajoča. Vse me veliko bolj zanima, kot bi me prej. Res me zanima njun način razmišljanja. Fascinira me, kaj ju žene. Imam uspešno kariero, tako da nisem razdvojena. Resnično sem lahko z njima in prisotna, sem praktična mama," je povedala sedaj 50-letnica.

Pri 37 letih se je Hilary odločila, da zamrzne svoja jajčeca. Po 10 letih je zanosila in pri 48 letih rodila dvojčka. "Želela sem imeti otroke že prej. Ne rečem, da sem namerno čakala do 47. leta, a to je bilo čarobno obdobje v mojem življenju, ko se je vse postavilo na svoje mesto. Bil je pravi čas iz več razlogov," je povedala.