Hilary Swank žaluje za očetom, ki je umrl oktobra

Za igralko Hilary Swank je težko leto. Z oskarjem nagrajena igralka je na družbenem omrežju Instagram na silvestrovo javnosti sporočila žalostno novico, da ji je oktobra umrl oče. Stephen Michael Swank je pred leti preživel transplantacijo pljuč in po operaciji v hčerini oskrbi dobro okreval. Igralka si je prav zaradi skrbi za očeta vzela nekaj odmora od Hollywooda, ta pa traja že več kot sedem let.

Igralka Hilary Swank je pred dnevi delila čustveno sporočilo, v katerem je sporočila, da ji je oktobra umrl oče. Za njo je težko leto, je zapisala, opisala pa je tudi preteklih sedem let, ko je skrbela za očeta, ki je preživel težko operacijo transplantacije pljuč in po njej tudi uspešno okreval. "Prejšnje leto je bilo zame in verjamem, da tudi za mnoge med vami, zelo težko. Preteklih nekaj mesecev nisem bila dosegljiva na telefon in distancirala sem se od družbenih omrežij, razlog za to pa je bila velika osebna izguba," je zapisala 47-letna igralka. Dodala je, da je z očetom imela edinstveni odnos, pred sedmimi leti pa je postala njegova skrbnica in negovalka, ko je prestal transplantacijo pljuč. "Med tem časom sva se zelo zbližala, poglobila sva najin odnos in cenila vsak trenutek, ki sva ga lahko preživela skupaj. Vedno bo ostal eden izmed mojih najljubših ljudi in ne mine niti dan, da ga ne bi pogrešala," je še zapisala.

icon-expand Hilary Swank z očetom FOTO: Instagram

Zvezdnica je v zapisu dodala, da jo je fizična izguba očeta spomnila, kaj je pravi smisel življenja: "Njegova smrt mi je pomagala bolje razumeti življenjski krog, od kod smo prišli in kam se vračamo. To mi je pomagalo, da sem se znova povezala s svojim bistvom. Pomagalo mi je odpustiti in se pomakniti preko stvari, ki so me zadrževale v preteklosti." V nadaljevanju besedila se je posvetila prihodnosti in svojim sledilcem: "Upam, da so vas preizkušnje in stiske preteklega leta približale vašemu bistvu in vas bodo v novem letu vodile do blagoslovov, ki jih najbolj potrebujete. V tem smo skupaj."

Skrb za očeta ni bila lahka naloga. Avgusta 2020 je za revijo People dejala, da je za očeta skrbela vse od njegove operacije leta 2014, ko se je odločila za nekaj premora od igralske kariere. Prvotni načrt je bil, da se bo v Hollywood vrnila po enem letu, a je njen odmor trajal dlje, kot je načrtovala. "Transplantacija pljuč je najtežja transplantacija organa sploh, saj so pljuča zelo delikatna stvar. Eno leto se je hitro spremenilo v dve in nato tri. Na srečo se je splačalo, saj je po več kot petih letih zdrav in se počuti dobro," je takrat povedala zvezdnica.