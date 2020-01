Hillary Clinton spregovorila o moževi aferi z Monico Lewinsky

72-letna Hillary Clinton je v sklopu promocije prihajajočega dokumentarnega filma Hillaryspregovorila tudi za Hollywood Reporter, kjer je govorila o starih ranah, tako političnih kot zasebnih. "Ko sem se enkrat odločila, da bo film prikazoval dogodke iz zakulisja kampanje, sem morala sprejeti, da bo posledično govoril o mojem življenju," je začela. To pa seveda vključuje tudi njen zakon z Billom Clintonom in afero, ko se je kot predsednik zapletel z Monico Lewinsky . "To je bil velik del mojega življenja, ki se je odvijal v javnosti. Poglejte, nič ne bom skrivala. Boleče je, vendar sva drug drugega vedno ljubila in si ščitila hrbet," je Clintonova nadaljevala. "Sva imela vzpone in padce tako kot vsi poročeni pari, ki jih poznam? Absolutno. In morda bo ta film ljudem pomagal to razumeti, da je so razmerja in ljubezen pogosto obarvana s sivo in bež. Vsi v življenju doživimo vzpone in padce," je bila jasna.

Ko se je leta 2018 projektu priključila filmska režiserka Nanette Burstein, je želela raziskati vse aspekte Hillaryjinega življenja, najbolj pa jo je zanimalo, če je bil njun zakon resničen ali le dogovor. Pri Hollywood Reporterju pa zdaj navajajo, da je Bursteinova ugotovila, da gre za ljubezensko zgodbo.

"Upam, da se to vidi, ker je resnično in traja že dolga leta–skoraj 50 let, za božjo voljo," je pripomnila Hillary in povedala, da želi svojo ljubezensko zgodbo bolje uskladiti z mediji in razumevanjem javnosti, kar bi zanjo pomenilo velik korak naprej.

V dokumentarcu pa je nastopil tudi Bill, poroča Yahoo!, kjer so navedli, da se je na neki točki v filmu obrnil proti kameri in dejal: "Bil sem zelo hvaležen, da je menila, da sva močnejša od tega. Bog ve, kakšno breme je plačala za to."

Clintonova se je nato še spominjala knjige The Book of Gutsy Women, ki jo je napisala s svojo hčerko Chelsea Clinton. Tam je namreč povedala, da je bila njena najbolj pogumna odločitev ta, da je ostala v zakonu. "In to nekako povzame vse,"je dodala. V smehu je nato še povedala, da tudi z njo ni najlažje živeti in je vesela, da je Bill zdržal.

Njena medijska svetovalka za kampanjo je nato še izpostavila: "Ženske, ki so obsojale Hillary, ker je ostala z Billom, bi njega še vedno volile, nje pa kljub temu niso nehale obsojati." Clintonova se je takrat dobro zavedala, da jo ženske obsojajo, vendar tega ni razumela. "Kaj je s temi dvojnimi standardi? Menim, da bo film dobro poudaril to težavo. Poskušati dokončno odgovoriti na to je nemogoče, vendar bi se morali o tem vsaj spraševati,"je zaključila.