Hiša Care Delevingne v plamenih, zvezdnice naj ne bi bilo doma

Pride kupec v salon: ''Dober dan, zanima me najnovejši model juga.'' ''Dober dan, izvolite pogledati,'' je uslužen prodajalec. Kupec: ''Oh, všeč mi je. Toda, ali ima klimo?'' Prodajalec: ''Kako ne! Ima klimo, abs zavorni sistem in gretje sedežev. Ima tudi poseben gumb. Ko pritisnete, se ob straneh pokažejo krila in pri večjih hitrostih lahko celo letite!'' Kupec: ''Čakajte, me mogoče zafrkavate?'' Prodajalec: ''No, vi ste prvi začeli.''