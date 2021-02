Hiša Leonarda DiCapria je bila nekoč opremljena v slogu filma Titanik

Leonardo DiCaprio , ki je v filmu Titanik zaigral leta 1997 in se z vlogo Jacka Dawsona zapisal v srca številnih gledalk, je bil očitno tudi sam oboževalec celovečerca, ki je marca 1998 osvojil kar enajst oskarjev. Notranja oblikovalka, ki se ukvarja z opremljanjem domovanj velikih imen iz sveta zabavne industrije, je v nedavnem intervjuju razkrila, kako je bila videti notranjost DiCaprieve rezidence v Malibuju, v kateri je čas preživljal v devetdesetih letih.

Megan Weaver je dejala:"Ko sem delala za Leonarda, mi je njegova mama Irmelindovolila, da vikend preživim v njegovi hiši ob plaži Malibuja. Takrat sem bila v zvezi z nekom iz Kanade, vzdrževala sva razmerje na daljavo, in ko je moj fant kasneje prišel v mesto, so se DiCaprievi ponudili, da čas preživiva prav v Leovi hiši ob morju." Takratnemu partnerju ni razkrila, v čigavo hišo vstopata, vendar je kasneje hitro postalo jasno, komu nepremičnina pripada.

"Fant je takoj uvidel, za koga gre. Vstopila sva v hišo in vse je bilo v znamenju priljubljenega filma–Titanik brisače, Titanik poster, slike, predmeti. Takoj me je pogledal in vprašal, če sva v hiši Leonarda DiCapria. Ko sem pritrdila, je bil res nenavaden, ampak čudovit trenutek," se spominja Weaverjeva.