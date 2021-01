Hiša Sylvestra Stallona naprodaj za več kot sto milijonov evrov

Stallone in njegova žena sta zadnja izmed velikih zvezdniških imen, ki prodajata losangeleški dom z namenom, da se kasneje preselita na Florido. Ogromni dvorec, ki ima kar osem spalnic in dvanajst kopalnic, krasi pa ga tudi kip legendarnega Rockyja, je na voljo za nekaj več kot sto milijonov evrov.

icon-expand Sylvester Stallone in Jennifer Flavin. FOTO: Profimedia

Sylvester Stallonese je odločil, da bo s soprogo Jennifer Flavin zapustil Los Angeles. Kot kaže trend, se vse več zvezdnikov odloča za selitev na Florido, to bosta storila tudi igralec in manekenka. Po prodaji trenutne rezidence se bosta odpravila na floridski Palm Beach, dvorec na Beverly Hillsu pa bo šel v lastništvo nekomu, ki ima dovolj pod palcem. Cena je namreč naravnost osupljiva. Dom prodajata za kar 107 milijonov evrov.

icon-expand Sylvester Stallone razkošno rezidenco prodaja zaradi selitve na Florido. FOTO: Profimedia

Zvezdnik filmaRocky je trenutno domovanje zgradil na posestvu, ki ga je kupil leta 1990. Hiša je velika skoraj 2000 kvadratnih metrov. Glavni del zgradbe vsebuje osem spalnic in dvanajst kopalnic, ogromno knjižnico s pisarno. V hiši je kar nekaj memorabilij, ki so bile del legendarnega filma o boksarju, ob enem od oken pa je postavljen tudi kip v čast legendarni filmski vlogi. Pred hišo je dolg dovoz, ki ga obdaja varnostna ograja. Ob osrednjem delu hiše se nahaja tudi hiša za goste, ki ponuja dve spalnici, ob tem pa še pomožna hiša za osebje. Posestvo ponuja pogled na kanjone in mesto, ob hiši pa sta še golf igrišče ter zunanji bazen.

icon-expand Maja lani je za 2,7 milijona evrov prodal tudi počitniško hišo v Palm Desertu. FOTO: Profimedia

Najbližji sosedje so Stallonovi kolegi iz sveta zabave in športa:Denzel Washington, Justin Bieber in Hailey Baldwin, Paul Reiser, Eddie Murphy, Rod Stewart, Magic JohnsonterMark Wahlberg.

icon-expand Novo domovanje na floridskem Palm Beachu. FOTO: Profimedia

Sylvester in Jennifer naj bi na Palmu Beachu že kupila novo hišo, ki se nahaja v prvi vrsti ob morju. Zanjo naj bi odštela 29 milijonov evrov. Za selitev na Florido pa so se pred kratkim odločili tudi Tommy Hilfiger,Tom Brady inGisele, med tem ko so večje selitve pred kratkim izvedli tudi Josh Brolin, Joe Rogan ter Harryin njegovaMeghan.