'Hišnik' David Beckham ponovno na delu: brez majice popravljal luč

Vedno zabavna zakonca, ki se pogosto javno zbadata in šalita na račun drug drugega, na družbenih omrežjih spremlja veliko oboževalcev, ki so se tudi tokrat odločili sodelovati v njem zabavnem posnetku. "Victoria daje ljudem, kar si želijo, in jaz sem tukaj za to," je komentirala ena od sledilk, spet druga pa je dodala: "Pravkar sem prerezala vse električne kable v moji hiši. Lahko pride David to popravit?" Oboževalci si več kot očitno želijo še več takšnih zabavnih družinskih trenutkov, ujetih v objektiv, saj so predlagali celo, da zvezdnika posnela svoj resničnostni šov.