Hišo Arnolda Schwarzeneggerja zaradi grožnje z bombo obiskala policija

Posestvo z vilo nekdanjega kalifornijskega guvernerja Arnolda Schwarzeneggerja je na zahvalni dan obiskala policija, saj so prejeli obvestilo, da naj bi se tam nahajala bomba. Kot je pozneje poročal TMZ , naj bi klicatelj dejal, da so bombo skrili v poštni nabiralnik, a te med pregledom niso našli.

Policisti so se pogovorili tudi z igralčevim osebjem, ki je zadolženo za varovanje, ti pa so dejali, da je praktično nemogoče v hiši ali njeni okolici podtakniti bombo, saj posestvo varujejo in nadzorujejo 24 ur na dan.

Kevin Terzes, predstavnik za odnose losangeleške policije je potrdil, da je bila prijava lažna, dodal pa je, da takšne incidente imenujejo 'swatting', gre pa za lažne prijave resnih groženj z namenom izzvati večjo policijsko intervencijo.