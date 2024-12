Hiter pregled leta 2024: vladavina Taylor Swift in zaton P. Diddyja

V zgodovinske anale za 2024 se je vpisalo tudi umetniško delo, ki ga predstavlja z lepilnim trakom na steno prilepljena banana. To so na letošnji dražbi prodali za 6,2 milijona ameriških dolarjev oziroma nekaj manj kot šest milijonov evrov. Po uničujočem požaru leta 2019 je v 2024 vrata ponovno odprla tudi obnovljena slovita pariška katedrala Notre Dame.

Taylor Swift je postavila še en mejnik, njena koncertna turneja The Eras Tour je bila prva, ki je presegla milijardo ameriških dolarjev zaslužka. Prodali so skoraj deset milijonov vstopnic. Ameriška pevka je tudi prejela šest nominacij za grammyja za svoj album The Tortured Poets Department, čeprav ji s tem ni uspelo izpodriniti primata Beyonce. Ta ostaja največkrat nominirana izvajalka in je tudi na prvem mestu za leto 2025 z 11 novimi nominacijami za album Cowboy Carter.