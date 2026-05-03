Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

'Hitrost, hrup in kaos': zvezdniki navdušeni nad formulo 1

Miami, 03. 05. 2026 12.05 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Colin Farrell

Formula 1 je v vroč Miami privabila številne zvezdnike, med drugim tudi igralca Colina Farrella in Patricka Dempseyja ter teniško legendo Sereno Williams. Kdo vse se še mudi v Miamiju in kaj je znane obraze najbolj navdušilo?

"Navdušen sem, da sem lahko tukaj. Tako je navdihujoče, ta energija. In gre za resne, pomembne zadeve," je dejal igralec Colin Farrell, ki je najprej skušal vleči vzporednice med formulo 1 in filmom F1, ki se je temu športu poklonil. "Ko si tukaj, je filmski svet drugorazrednega pomena. Resničnost dogodka in talent voznikov. Hitrost, hrup in kaos ter tehnološki vidik vsega skupaj. Zelo sem navdušen, kot se lahko vidi," je še dodal.

Navdušenja ni skrival niti igralec Patrick Dempsey, zvezdnik serije Talenti v belem. "Vroče je. Po nekaj tednih premora se zdi, kot da se je sezona šele začela. Veliko ekip se je v tem času izboljšalo, upam, da nas čaka dobra dirka," je dejal velik oboževalec formule 1 in dodal: "Upam, da bo obračun napet."

Na prizorišču je pesti za dobrega prijatelja Lewisa Hamiltona stiskala teniška legenda Serena Williams. "Lepo se je bilo družiti z dirkači Ferrarija. Spomnim se, da sem pred leti želela spoznati Hamiltona, ker je bil ta neverjeten temnopolti dirkač, ki je zmagoval v Angliji, hkrati ko sva z Venus zmagovali v Wimbledonu. Čutila sem, da se morava srečati. Srečala sva se in od takrat naprej sva vsakič, ko sva oba zmagala (kar je bilo veliko), praznovala skupaj. Več kot desetletje pozneje sva si še vedno zelo blizu. To je moj brat," je zapisala na Instagramu.

Preberi še Formula 1 v Miami privabila številne zvezdnike

Dirko so si iz prve vrste ogledali tudi igralka Mckenna Grace, igralec Jonathan Daviss, manekenka Winnie Harlow in glasbenik Chance the Rapper, v Miamiju pa so se ta konec tedna mudili tudi filmski zvezdnik Jamie Foxx, komik Kevin Hart, podjetnica ter vplivnica Hailey Bieber, DJ Khaled, raper Ludacris, priljubljena ustvarjalka vsebin za družbeno omrežje TikTok Alix Earle ter zvezdnica resničnostne televizije in podjetnica Bethenny Frankel. V Miamiju so opazili tudi voditelja Jimmyja Fallona, igralca Patricka Schwarzeneggerja in pevki Liso in Rose, članici južnokorejske zasedbe Blackpink.

formula 1 f1 zvezdniki miami

Princesa Charlotte praznuje 11. rojstni dan

24ur.com F1 v Miami privabila številne hollywoodske zvezdnike
24ur.com Formula 1 v Miami privabila številne zvezdnike
24ur.com Dirka formule 1 v Las Vegasu privabila številne zvezde
24ur.com Miami je z odličnim Dragićem ohladil razžarjeni Utah
24ur.com Irving: Dončić je poseben. On je 'pravi' MVP
24ur.com Miami je preživel trojke Orlanda za drugo zaporedno zmago
24ur.com Na dirkaškem vikendu F1 Janja Garnbret pozirala z Bon Jovijem
Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ne boste verjeli, kaj se otroci naučijo med enim samim obiskom trgovine
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Varstvo vnukov po upokojitvi: kdaj reči ne in zakaj je to zdravo
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Kaj, koliko in kako mora jesti nosečnica?
Imate doma trmastega bikca?
Imate doma trmastega bikca?
zadovoljna
Portal
Po več kot 40 letih zaljubljena kot še nikoli prej
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Tedenski horoskop: Čustva rakov so intenzivna, tehtnice čakajo izzivi v odnosih
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Pozabite na mite: 3 sestavine, ki resnično pomagajo proti strijam
Njen kolagen je navdušil Slovenke
Njen kolagen je navdušil Slovenke
vizita
Portal
Preživela možgansko kap ter prestala kar šest operacij na srcu in hrbtenici
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Določeni vzorci dremanja pri starejših lahko opozarjajo na zdravstvene težave, kaže nova študija
Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti
Zdravnik svari: Podnebne spremembe niso težava prihodnosti
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Otrok se v šoli dolgočasi? Iskanje rešitev za motivacijo
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Zakaj je molk zaposlenih največji alarm za vsakega vodjo?
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Prepoznajte dobro restavracijo le po jedilnem listu
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
Vojna med taksisti in lastniki psov: Zakaj cena 200 evrov?
moskisvet
Portal
Bila je ena najboljših tenisačic na svetu, nato pa so njeno kariero pretresli škandali
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
Po 40. letu telo ne odpušča več: ta 3 živila so večja težava, kot si mislite
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
V želji po prihranku goriva vozniki pri vožnji delajo te napake
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
Ali res izberemo partnerko, ki je podobna naši mami? Psihologi razkrivajo resnico
dominvrt
Portal
Kače na dvorišču: kako preprečiti njihov prihod in kaj storiti, če jih opazite
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Rože naših babic, ki jih obožujemo še danes (nezahtevne in brezčasne)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
Zakaj pršenje sobnih rastlin ne pomaga (in kaj res deluje)
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
5 napak na dvorišču, ki vam poleti močno zvišujejo račun za elektriko
okusno
Portal
Juha dolgoživosti: recept najstarejše družine na svetu
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Kaj pripraviti za piknik? Te ideje vedno uspejo
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
Orehovo pecivo na lončke: preprosta sladica iz starih kuharskih zvezkov
voyo
Portal
Naključni morilec
Kmetija
Kmetija
Delovna akcija
Delovna akcija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1692