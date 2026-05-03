'Hitrost, hrup in kaos': zvezdniki navdušeni nad formulo 1

"Navdušen sem, da sem lahko tukaj. Tako je navdihujoče, ta energija. In gre za resne, pomembne zadeve," je dejal igralec Colin Farrell , ki je najprej skušal vleči vzporednice med formulo 1 in filmom F1 , ki se je temu športu poklonil. "Ko si tukaj, je filmski svet drugorazrednega pomena. Resničnost dogodka in talent voznikov. Hitrost, hrup in kaos ter tehnološki vidik vsega skupaj. Zelo sem navdušen, kot se lahko vidi," je še dodal.

Navdušenja ni skrival niti igralec Patrick Dempsey, zvezdnik serije Talenti v belem. "Vroče je. Po nekaj tednih premora se zdi, kot da se je sezona šele začela. Veliko ekip se je v tem času izboljšalo, upam, da nas čaka dobra dirka," je dejal velik oboževalec formule 1 in dodal: "Upam, da bo obračun napet."

Na prizorišču je pesti za dobrega prijatelja Lewisa Hamiltona stiskala teniška legenda Serena Williams. "Lepo se je bilo družiti z dirkači Ferrarija. Spomnim se, da sem pred leti želela spoznati Hamiltona, ker je bil ta neverjeten temnopolti dirkač, ki je zmagoval v Angliji, hkrati ko sva z Venus zmagovali v Wimbledonu. Čutila sem, da se morava srečati. Srečala sva se in od takrat naprej sva vsakič, ko sva oba zmagala (kar je bilo veliko), praznovala skupaj. Več kot desetletje pozneje sva si še vedno zelo blizu. To je moj brat," je zapisala na Instagramu.