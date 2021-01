Nekdanji zaročenec Lindsey Vonn se znova osredotoča na kariero

Upokojena ameriška smučarska zvezdnica Lindsey Vonn in kanadski hokejist P. K. Subban sta konec leta 2020 preklicala zaroko in se razšla. Zdaj je 31-letni hokejist delil več podrobnosti o njunem razmerju in razhodu.

"Navajen sem, da ljudje ves čas govorijo o meni, dobro in slabo. Nič od tega se me ne dotakne," je povedal P. K. Subban za tuje medije. "Ljudje vedo, da rad uživam življenje in sem vedno dobre volje. Ne gane me, če osebno življenje postane javno. To se pač zgodi," v mirnem tonu pripoveduje športnik, ki se je zavedal še večje pozornosti javnosti in medijev po tem, ko sta leta 2018 postala z Lindsey Vonn partnerja.

Lindsey Vonn in P.K. Subban sta se po treh letih razmerja razšla.

"Na srečo ali na žalost sem bil z nekom, ki je prav tako javna oseba, in izpostavljenost je bila del dogovora. To je del mojega življenja. Lepo je vedeti, da se znova lahko osredotočim na hokej in kariero in nad tem sem navdušen,"je povedal 31-letnik, ki se je z ameriško športno zvezdnico razšel sporazumno, zdaj pa je pripravljen na novo poglavje v življenju.

Subban in 36-letna smučarka sta razhod potrdila v skupni izjavi na družbenih omrežjih. Takrat je hokejist zapisal: "Lindsey je ena izmed najprijaznejših in najskrbnejših oseb, kar jih poznam. Nikoli ne bom pozabil časa, ki sva ga kot par preživela skupaj, in zabavnih trenutkov, ki sva jih delila."