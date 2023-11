Holland Taylor razkrila recept uspešne zveze z 32 let mlajšo Sarah Paulson

"Vsaka sledi svoji poti in nisva si popolnoma podobni. Nekatere stvari počneva ločeno in tako lahko vsaka živi tako, kot želi." Tako 80-letna igralka Holland Taylor , ki jo poznamo po vlogi matere bratov Harper v seriji Dva moža in pol, opisuje recept za uspešno zvezo z 48-letno igralko Sarah Paulson , znano po vlogah v seriji Ameriška grozljivka .

Sarah Paulson svojo izbranko od časa do časa objavi tudi na družbenih omrežjih. Leta 2021 je ob črno-beli fotografiji dodala čustven zapis: "Vse poti me vodijo do tega obraza, do teh oči, do te duše," so se glasile njene besede, ki so se navezovale na črno-beli portret Taylorjeve. "Ti si – čisto preprosto – zame vse," je še zapisala in dodala citat iz filma Casablanca.