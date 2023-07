Hollywood na nogah: kakšne bodo posledice za filmsko industrijo?

Snemalne kamere v Hollywoodu so ugasnjene, rdeče preproge samevajo, na tisoče igralcev pa na ulici s transparenti v rokah zahteva boljše pogoje in pravično plačilo. Hollywood je obstal, prvič po 60 letih so v sporu s studii tako igralci kot tudi scenaristi, ki stavkajo že od maja. Boj za boljše plačilo podpirajo tudi hollywoodski zvezdniki, saj vedo, da se velika večina njihovih kolegov vse težje preživlja. Če stavka ne bo končana do septembra, bo imela ogromne posledice za filmsko industrijo, gledalci po svetu pa bodo zaman čakali premiere filmov in številne nadaljevanke.