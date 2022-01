Hollywood se spominja Betty White: 'Hvala, ker si nas nasmejala'

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

V gostilni se pogovarjata prijatelja in prvi reče: ''Ali veš, kaj je to sreča?''

Drugi: ''Vem. Pred enim mesecem sem izgubil kluč od vinske kleti in od takrat ni bila med menoj in mojo ženo izgovorjena niti ena grda beseda.'' Prvi: ''To je pa res lepo. Pa ni nič jezna, ker si izgubil ključ?'' Drugi: ''Ne vem. Je v kleti!''