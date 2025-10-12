Hollywood žaluje: Diane, nismo te bili pripravljeni izgubiti

Smrt priljubljene igralke Diane Keaton ni pretresla zgolj hollywoodskega, temveč ves svet. Njeno kariero so zaznamovali uspehi v številnih filmih z Woodyjem Allenom. Posnela sta jih osem, za vlogo ekscentričnega, negotovega dekleta v Allenovi romantični komediji Annie Hall pa je leta 1977 prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo.
"Diane Keaton je poosebljala nasprotja človeškega bitja, bila je smešna in krhka, briljantna in ranljiva, vedno iskrena do bolečine," je v odzivu ob njeni smrti na omrežju X zapisala ameriška akademija, ki podeljuje oskarje.
Za oskarja je bila nominirana še trikrat, za vlogo Louise Bryant v politični drami Rdeči iz leta 1981, za vlogo tete v filmu Marvinova soba iz leta 1996 in za vlogo v romantični komediji Nekaj moraš dati leta 2003.
Od zvezdnice pa so se poslovili tudi številni drugi. "Bila je smešna, popolnoma enkratna, brez zlobe in tekmovalnosti, ki bi ju pričakoval od take zvezde," je zapisala njena igralska kolegica Bette Midler.
Leonardo DiCaprio, ki je z njo posnel film, ko je bil star 18 let, je na Instagramu prav tako zapisal, da je bila njena osebnost enkratna, briljantna in smešna hkrati.
Od svoje soigralke in bližnje prijateljice se je poslovila tudi igralka Goldie Hawn. "Diane, nismo te bili pripravljeni izgubiti. Za seboj si pustila sled vilinskega prahu, polno delcev svetlobe in spominov, ki presegajo domišljijo," je med drugim zapisala na družbeno omrežje in dodala: "Ukradla si srca sveta in delila svojo genialnost z milijoni, snemala filme, ki so nas nasmejali in spravili v jok na način, kot si znala samo ti. Imela sem srečo, da sem lahko s tabo posnela Klub vražjih babnic, najini dnevi so se začeli s kavo v prikolici za maske, smehom in šalami, vse do zadnjega dne snemanja. To je bil vrtiljak ljubezni." Zvezdnica je iskreno sožalje izrekla tudi njenima otrokoma in priznala, da jo bo neizmerno pogrešala.
"Diane Keaton. Ena največjih filmskih igralk vseh časov. Ikona mode, humorja in komedije. Briljantna. Neverjetna oseba," pa je na družbeno omrežje zapisal igralec Ben Stiller.
Diane Keaton se je rodila 5. januarja 1946. Njeno pravo ime je bilo Diane Hall, Keaton pa je dekliški priimek njene matere. Nikoli ni bila poročena, sama je posvojila dva otroka. Kot je dejala v enem od intervjujev, tega, da ni bila poročena, ni nikoli obžalovala. So jo pa romantično povezovali z Woodyjem Allenom, Alom Pacinom in Warrenom Beattyjem.
Allenu, ki je zagotovo zaznamoval njeno kariero, je stala ob strani tudi, ko mu je hrbet obrnila večina kolegov zaradi obtožb o spolnem napadu na posvojeno hčerko. V času gibanja #meToo januarja 2018 je zapisala: "Woody Allen je moj prijatelj in verjamem mu."
Diane Keaton je snemala tudi v starosti, njen zadnji film je bil Klub zadovoljnih žensk: Naslednje poglavje, v katerem je zaigrala z Jane Fonda, Candice Bergen in Mary Steenburgen. V intervjuju za francosko tiskovno agencijo AFP je priznala, da ne razmišlja o starosti ali upokojitvi. "In če me ne bodo več poklicali na snemanje, imam dovolj hobijev, ki mi zapolnijo čas," je tedaj dejala.
