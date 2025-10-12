Hollywood žaluje: Diane, nismo te bili pripravljeni izgubiti

Hollywood in svet žalujeta ob smrti priljubljene igralke Diane Keaton, ki je zaslovela z vlogami v filmih Woodyja Allena in osvojila oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo v filmu Annie Hall. Njena kariera je pustila neizbrisen pečat. Pokojne so se z ganljivimi objavami spomnili številni, novica pa je pretresla tudi zvezdnike, ki so z njo imeli možnost sodelovati oziroma jo spoznati.

Smrt priljubljene igralke Diane Keaton ni pretresla zgolj hollywoodskega, temveč ves svet. Njeno kariero so zaznamovali uspehi v številnih filmih z Woodyjem Allenom. Posnela sta jih osem, za vlogo ekscentričnega, negotovega dekleta v Allenovi romantični komediji Annie Hall pa je leta 1977 prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo.

Diane Keaton FOTO: Profimedia icon-expand

"Diane Keaton je poosebljala nasprotja človeškega bitja, bila je smešna in krhka, briljantna in ranljiva, vedno iskrena do bolečine," je v odzivu ob njeni smrti na omrežju X zapisala ameriška akademija, ki podeljuje oskarje. Za oskarja je bila nominirana še trikrat, za vlogo Louise Bryant v politični drami Rdeči iz leta 1981, za vlogo tete v filmu Marvinova soba iz leta 1996 in za vlogo v romantični komediji Nekaj moraš dati leta 2003. Od zvezdnice pa so se poslovili tudi številni drugi. "Bila je smešna, popolnoma enkratna, brez zlobe in tekmovalnosti, ki bi ju pričakoval od take zvezde," je zapisala njena igralska kolegica Bette Midler.

Leonardo DiCaprio, ki je z njo posnel film, ko je bil star 18 let, je na Instagramu prav tako zapisal, da je bila njena osebnost enkratna, briljantna in smešna hkrati.

Leonardo DiCaprio in Diane Keaton FOTO: Profimedia icon-expand

Od svoje soigralke in bližnje prijateljice se je poslovila tudi igralka Goldie Hawn. "Diane, nismo te bili pripravljeni izgubiti. Za seboj si pustila sled vilinskega prahu, polno delcev svetlobe in spominov, ki presegajo domišljijo," je med drugim zapisala na družbeno omrežje in dodala: "Ukradla si srca sveta in delila svojo genialnost z milijoni, snemala filme, ki so nas nasmejali in spravili v jok na način, kot si znala samo ti. Imela sem srečo, da sem lahko s tabo posnela Klub vražjih babnic, najini dnevi so se začeli s kavo v prikolici za maske, smehom in šalami, vse do zadnjega dne snemanja. To je bil vrtiljak ljubezni." Zvezdnica je iskreno sožalje izrekla tudi njenima otrokoma in priznala, da jo bo neizmerno pogrešala.

"Diane Keaton. Ena največjih filmskih igralk vseh časov. Ikona mode, humorja in komedije. Briljantna. Neverjetna oseba," pa je na družbeno omrežje zapisal igralec Ben Stiller.

