Hollywood žaluje za Sidneyjem Poitierjem: Izgubili smo elegantnega kralja

Potem ko je v Hollywoodu odjeknila novica, da se je v 95. letu starosti za vedno poslovil Sidney Poitier, prvi temnopolti hollywoodski zvezdnik in prvi temnopolti igralec, ki je bil za svoje delo nagrajen z oskarjem, so se na spletu zvrstili žalujoči zapisi zvezdnikov, ki so igralca tako ali drugače poznali. Med drugim so ga z lepimi besedami počastili Viola Davis, Octavia Spencer, Whoopi Goldberg ter Denzel Washington.

"To je velika izguba," je svoj zapis pričela oskarjevka Viola Davis, ki se je kot ena od mnogih hollywoodskih zvezdnikov posvetila pokojnemu Sidneyju Poitierju. "Ni besed, s katerimi bi lahko opisala, kako močno je tvoje delo vplivalo na moje življenje. S častjo, normalnostjo, močjo in izjemnostjo, ki si jo vlil v svoje vloge, si temnopoltim ljudem pokazal, da so pomembni ter da štejejo. Bilo mi je v čast," je zapisala Davis, ki s svojim delom uspešno sledi pokojnemu zvezdniku.

icon-expand Sidney Poitier (skrajno levo) in Viola Davis (skrajno desno). FOTO: Twitter

Poitier je z raznovrstnimi vlogami v času, ko prostora za temnopolte igralce praktično ni bilo, gledalcem vedno znova dokazoval, da barva kože ne določa sposobnosti človeka. Tega se je zavedal tudi sam in v pogovoru z Oprah Winfrey razkril, da zaradi tega nosil ogromno mero odgovornosti. "To sem moral storiti za ljudi, ki so prišli za menoj," je pojasnil znani voditeljici, ki se je igralcu poklonila na svojem Instagram profilu: "Menim, da smo izgubila največjega med največjimi. V čast mi je, da sem ga ljubila kot mentorja, prijatelja, brata, zaupnika in modrega učitelja. Do njegovega dela gojim najvišjo mero spoštovanja. Cenila in oboževala sem ga. Imel je ogromno dušo, ki jo bom za vedno cenila," je pod fotografijo z igralcem zapisala in izrekla sožalje njegovi ženi ter hčerkam.

icon-expand Oprah in Sidney Poitier. FOTO: Instagram

Octavia Spencer je prvega temnopoltega oskarjevca počastila s spominom na njuno prvo srečanje. Zapisala je, da čeprav je v tistem trenutku ona dobila nagrado, je bila med srečanjem tako šokirana, da ni uspela ničesar izustiti. "Dejal mi je, da od mene pričakuje velike stvari. Takšne besede iz ust pionirja te za vedno spremenijo!"

Še posebej čustven odziv na izgubo prijatelja pa je imel igralec Don Cheadle, ki je smrt igralca primerjal z izgubo visočanstva. V daljšem zapisu je poudaril, kako pomembno je bilo njegovo delo ter se hkrati spomnil njunega zadnjega srečanja. "Videl sem ga na golf igrišču v Los Angelesu. Ko sem mu ponudil svojo roko, je to povsem ignoriral in me toplo objel. Dejal mi je, naj še naprej zastopam našo skupnost, sam pa sem mu odgovoril, da bom to poskušal, a da je on enostavno nenadomestljiv," je zaključil Cheadle. Njegovim besedam se je pridružil še en hollywoodski zvezdnik, Denzel Washington, ki je dodal, da bo s preostalimi temnopoltimi igralci še naprej sledil njegovim stopinjam in ustvarjal pot za nove generacije.

icon-expand Sidney Poitier ob prejetju posebne predsedniške nagrade s strani Baracka Obame. FOTO: Twitter