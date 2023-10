Hollywood žaluje za Suzanne Somers: Bila je ikona in pogrešali jo bomo

Hollywood žaluje. Konec tedna je čez lužo odjeknila novica o smrti priljubljene igralke Suzanne Somers , ki so jo poznali mnogi. Med prvimi se je na svojem Instagram profilu oglasila Khloe Kardashian z zapisom: "To me je res zabolelo. Rada te imam, Suzanne. Nikoli ne bom pozabila tvojega pozitivnega in ljubečega pogleda na življenje. Tvoje dobro srce in močen duh. Počivaj, pleši in smej se v raju."

"Oh, ne! To je tako žalostno. Ljudi je rada spravljala v smeh in iz nje je sijala lepota, prijaznost in ljubezen. Počivaj v miru, Suzanne Somers," se je glasil odziv ameriške novinarke Megyn Kelly na omrežju X (nekdanji Twitter). Ta je Suzanne spoznala med enim izmed intervjujev in imela priložnost z njo poklepetati v živo.

Besede hvale in spomine na Suzanne so na družbenih omrežjih delili mnogi, med njimi tudi igralka Goldie Hawn , televizijska zvezda Bethenny Frankel , nekdanji profesionalni plesalec Tony Dovolani , pa tudi radijski voditelj Adam Carolla : "Popolnoma sem pretresen nad novico o smrti Suzanne Somers. Resnična ikona in predvsem čudovit človek je bila. Pogrešali te bomo, prijateljica," je zapisal. "Počivaj v miru. Odraščala sem s serijo Trije so družba in vedno si bila polna sreče in večne mladosti," pa je zapisala oskarjevka Viola Davis .

Poklonili so se ji tudi ustvarjalci oddaje Watch What Happens Live z voditeljem Andyjem Cohenom na čelu. "Počivaj v miru, Suzanne Somers. Od svoje ikonične vloge v Trije so družba do veselih trenutkov v našem studiu nam je vedno lepšala življenja. Zelo jo bomo pogrešali."

67-letnica se je borila z rakom dojk kar 23 let, a ni nikoli dovolila, da bi bolezen ustavila ali definirala njeno življenje. Ljudje okoli nje so jo poznali kot vedro in optimistično. "Žalostna sem, da to slišim. Bila je prijateljica, ki mi je pomagala, ko so meni diagnosticirali bolezen. Ko sva naleteli ena na drugo, se je nagnila k meni in mi zašepetala: 'Preživeli bova!'," se je spominjala igralka Morgan Fairchild.

"Suzanne – prijazna, velikodušna in duhovita. Še pred nekaj tedni mi je svetovala o zdravnikih in o nasvetu za dolgo življenje," je pristavila slavna dermatologinja Sandra Lee. "Izgubili smo pravo ameriško ikono," pa je na svoj Instagram zapisala Caitlyn Jenner. "Pogrešali te bomo. Vedno mi je bilo v užitek sodelovati s tabo," je še napisala in zapisu dodala fotografijo, ki je nastala v sedemdesetih letih preteklega stoletja.