Hollywood žaluje za tragično izgubo igralca, ki se je utopil na Kostariki

Tragična smrt igralca Malcolma-Jamala Warnerja , ki se je pri 54 letih utopil na počitnicah na Kostariki, je pretresla številne njegove stanovske kolege. Igralka Tracee Ellis Ross se je oglasila na družbenem omrežju Instagram, kjer je zapisala, da ga je prvič spoznala med snemanjem serije, kjer je nastopil kot njen mož. "Moje srce je tako žalostno. Kakšen igralec in prijatelj si bil. Topel, nežen, prisoten, prijazen, zabaven in eleganten, svet si naredil lepši," je zapisala in izrazila sožalje družini ob tej "neverjetni izgubi" .

"V tem življenju je bil Malcolm umetnik z dušo, čigar globoka predanost svoji obrti je name pustila vtis, ki ni nikoli zbledel. Težo kulturne zapuščine je nosil z milino in vedno je dal prostor drugim, da so zasijali. Njegova luč bo vedno ostala v naših srcih. Moje molitve so s tabo in tvojimi. Počivaj v popolnem miru, dokler se spet ne srečamo."

Oskarjevka Angela Bassett se je od soigralca poslovila z besedami: "Ko nas posebna duša, kot je Malcolm, zapusti veliko prezgodaj, besede ne morejo ustrezno opisati nepredstavljive žalosti. Malcolm je bil več kot le nadarjen igralec, bil je dolgoletni prijatelj. Ko sem ga spoznala, je bil zvezda v televizijski oddaji Cosby. Toplo me je sprejel kot igralko, ki je iskala svojo pot. Že v mladosti so nas Malcolmova empatija, tiha moč in njegova svetla svetloba obdajali. Potem pa je bila priložnost, da sem lani ponovno sodelovala z njim pri seriji 9-1-1, nepozaben trenutek za oba, ki je zaokrožil krog."

"Brez besed sem," se je na vest odzval Jamie Foxx . "Počivaj v moči, brat moj." Oglasila se je tudi medijska hiša Fox in v izjavi za javnost zapisala: "Vsi pri Foxu smo zlomljeni zaradi tragične izgube našega prijatelja in sodelavca, izjemnega Malcolma-Jamala Warnerja. Čeprav so njegove ikonične vloge, od komičnih do dramskih, nepozabne in brezčasne, si bomo Malcolma najbolj zapomnili po njegovi toplini, prijaznem srcu in trajnem vplivu, ki ga je imel na svoje prijatelje, družino in oboževalce povsod. Naše misli in globoko sožalje so z njegovo družino in ljubljenimi."

Oglasile so se tudi igralke Jennifer Hudson , Taraji P. Henson in Jennifer Love Hewitt , vse tri skrušene ob žalostni novici. "Ta boli. Malcolm, rastli smo s tabo. Hvala za umetnost, modrost in milost, ki si nam jo dal. Tvoja zapuščina živi daleč onkraj zaslona," je zapisala P. Henson, medtem ko je Love Hewitt dodala, da je bil Malcolm "gentleman in neverjeten talent" .

Glasbeni producent in bobnar Questlove se je od prijatelja poslovil z dolgim zapisom, med drugim tudi z besedami: "Bil je neverjetna duša, ki si je vedno vzela čas, da me je šolala in govorila o svojih izkušnjah v življenju in poslu. Vedno sva izmenjevala glasbo in sezname predvajanja drug z drugim in kljub vsemu, kar je preživel v življenju, na svojem potovanju ni izražal cinizma ali grenkobe in je nenehno živel v sedanjosti, ki je narekovala njegovo prihodnost. Nikoli ni bil tip, ki je obtičal v mehurčku slavnih dni, vendar mi je vedno prijazno ustregel, ko sem vprašal nešteto vprašanj."

Igralec Geoffrey Owens, ki je s pokojnim zaigral v kultni seriji Cosby, je v izjavi za ABC News dejal: "Ta tragedija me je skoraj pustila brez besed. Malcolm je bil čudovit človek, prijazna in občutljiva duša. Spoštoval sem ga iz več razlogov, vključno z dejstvom, da je resnično ljubil ustvarjanje. Imel je um igralca in srce glasbenika. Bil je tudi radodaren, pred davnimi časi sem delal gledališki projekt in ga prosil za sodelovanje in bil je tam zame. Moje srce je z njegovo družino."